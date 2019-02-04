2019/02/04 | 01:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 – مدريد حقق ريال مدريد الفوز الرابع على التوالي للمرة الاولى منذ مارس 2018 بعد الفوز على ضيفه ديبورتيفو ألافيس في الجولة 22 من الدوري الإسباني.وسجل ثلاثية الفريق الملكي كل من كريم بنزيما (30) وفينيسيوس جونيور (80) وماريانو دياز (91).بهذا الفوز عزز ريال مدريد مركزه الثالث في جدول ترتيب الليغا بـ […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ريال مدريد يحقق الفوز الرابع على التوالي في الليغا) نشر أولاً على موقع (ايزيدي 24) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ريال مدريد يحقق الفوز الرابع على التوالي في الليغا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايزيدي 24).