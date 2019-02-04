مسابقات الكرة تحدد مطلع آذار المقبل موعدا لمؤجلات الدوري الممتاز

2019/02/04 | 01:02

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بغداد اليوم - بغداد

حددت لجنة المسابقات في اتحاد كرة القدم موعد انطلاق المباريات المؤجلة للدوري الممتاز، بإقامة خمسة لقاءات.

وذكرت اللجنة في بيان تلقته (بغداد اليوم) "حيث ستنطلق يوم الثاني من شهر آذار المقبل اولى المباريات المؤجلة بين فريقي الشرطة ونفط الوسط المؤجلة من الدور الثالث، اما اليوم الذي يليه الثالث من الشهر نفسه فستكون هناك مباراتان، تجمع الاولى فريق نفط الجنوب مع فريق الحسين المؤجلة من الدور الاول، ويلتقي بالثانية فريقا القوة الجوية ونفط ميسان المؤجلة من الدور الثالث".

واضافت، "وتجري يوم السابع من الشهر نفسه، مباراة فريق النفط مع فريق نفط الوسط المؤجلة من الجولة التاسعة، فيما ستحدد لاحقا مباراة فريقي الزوراء والقوة الجوية".

يشار الى ان فريق الشرطة هو من يتصدر فرق الدوري الممتاز، يليه الجوية، ومن ثم الزوراء ثالثا، والكرخ بالمركز الرابع.

بغداد اليوم - بغداد

ابلغ اتحادا لبنان والكويت لكرة القدم نظيرهما العراقي بخطاب رسمي، الاثنين، بالاعتذار عن المشاركة في بطولة الصداقة الدولية بنسختها الثانية التي من المزمع ان تضيفها محافظة البصرة منتصف اذار المقبل.

وقال النائب الثاني لرئيس

بغداد اليوم - متابعة

حقق فريق ريال مدريد، الاثنين، فوزا سهلا على ألافيس بنتيجة 3 - صفر في لقاء جرى من طرف الريال فقط على ملعب سانتياجو برنابيو، ضمن المرحلة الـ22 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

الريال بدأ الشوط الاول مهاجما بعد ان سيطر على

بغداد اليوم - بغداد

اكد وزير الشباب والرياضة احمد رياض، الاحد، ان خروج المنتخب الوطني من نهائيات كأس اسيا يجب ان يوضع على طاولة النقاش للتعرف على الاسباب الحقيقية لهذا الخروج المؤلم.

وقال رياض في بيان تلقته (بغداد اليوم)، على هامش

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