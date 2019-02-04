تزايد السطو في طهران بشكل غير مسبوق .. و12 ألف متهم هاربون

2019/02/04 | 01:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بينما يتصاعد الاستياء الشعبي من تدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية في إيران، أعلن المدعي العام في طهران، عباس جعفري دولت أبادي، عن تزايد ظاهرة السطو والسرقة في العاصمة طهران بشكل غير مسبوق.

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