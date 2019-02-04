مرواغة فاشلة من دياز وسقوط مضحك

2019/02/04 | 01:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وفي الوقت بدل الضائع من المباراة، تمكن ماريانو دياز الذي حل بديلا لكريم بنزيمة من تسجيل الهدف الثالث لريال مدريد من ارتمائة راسية جميلة.

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