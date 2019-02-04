مصدر من اتحاد الكرة يكشف اخر مستجدات بطولة الصداقة الدولية

2019/02/04 | 01:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

كشف مصدر في اتحاد الكرة، اليوم الاثنين، عن اخر مستجدات بطولة الصداقة الدولية.واخبر المصدر "الغد برس"، ان "الاتحاد الليتواني فاتح الاتحاد العراقي من اجل المشاركة في البطولة على ان يتحمل الاخير تكاليف السفر والاقامة"، لافتا الى ان "الاتحادين العماني والاماراتي لم يردا بشكل رسمي حتى اليوم".

واضاف ان "الاتحاد السوري وافق بشكل رسمي على المشاركة".وبين ان "محافظة البصرة ستستضيف البطولة للفترة من ١٨ وحتى الـ ٢٦ من اذار المقبل بمشاركة ٣ فرق اضافة للبلد المضيف".

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