ليون يثأر من باريس سان جيرمان ويُلحق به الخسارة الأولى في الليج وان هذا الموسم

2019/02/04 | 01:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر ثأر ليون من باريس سان جيرمان وألحق به الخسارة الأولى في الدوري الفرنسي هذا الموسم، بعدما هزمه بهدفين مقابل هدف واحد عل ملعبه ضمن الجولة الـ23 للبطولة.

وكان باريس سان جيرمان قد سحق ليون في مباراة الذهاب بخمسة أهداف دون رد، وقد بدا أنه في طريقه لتكرار النتيجة بعدما افتتح آنخيل دي ماريا التسجيل في مباراة ملعب بارك أولمبيك ليون بعد 7 دقائق فقط من البداية.



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لكن أصحاب الملعب تداركوا الأمر تلك المرة، وأحرز موسى ديمبلي هدف التعادل عند الدقيقة 33، قبل أن يُضيف نبيل فقير الهدف الثاني من ركلة جزاء بعد 4 دقائق من انطلاق الشوط الثاني.

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ورغم محاولات باريس سان جيرمان المتعددة خلال الفترة الثانية للوصول لهدف التعادل، وكذلك محاولات ليون قتل النتيجة بالهجمات المرتدة السريعة، إلا أن عدم التوفيق والرعونة حالا دون تغيير النتيجة لينتهي اللقاء بتلقي الباريسيين خسارتهم الأولى في الليج وان هذا الموسم.

الفوز رفع رصيد ليون للنقطة الـ43 في المركز الثالث وبفارق 3 نقاط فقط عن ليل في المركز الثاني، فيما تجمد رصيد باريس سان جيرمان عند النقطة الـ56 ولا يبدو أن فرص فوزه باللقب تأثرت بتلك الخسارة.





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