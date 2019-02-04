2019/02/04 | 01:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

AFP

Tiziana FABI

تعادل روما أمام ضيفه ميلان 1-1 في المباراة التي جمعتهما الأحد على ملعب الأوليمبيكو، ضمن الجولة الـ22 من الدوري الإيطالي لكرة القدم (الكالتشيو).

سجل الضيوف أولا عن طريق البولندي كريستوف بياتيك في الدقيقة 26، وعادل لروما اللاعب الشاب نيكولو زانيولو في الدقيقة 46 من عمر اللقاء.





إقرأ المزيد

وبهذا التعادل، رفع ميلان رصيده إلى 36 نقطة في المركز الرابع، ورفع روما رصيده إلى 35 نقطة في المركز الخامس على جدول ترتيب الدوري الإيطالي لكرة القدم. المصدر: وكالات

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لا غالب ولا مغلوب في قمة روما وميلان (فيديو)) نشر أولاً على موقع (روسيا اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (لا غالب ولا مغلوب في قمة روما وميلان (فيديو)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (روسيا اليوم).