2019/02/04 | 01:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

Reuters

Dylan Martinez

كشفت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي أنها ستسعى لحل عملي لكسر حالة الجمود في برلمان بلادها بشأن شروط الخروج من الاتحاد الأوروبي وذلك عندما تحاول إعادة المحادثات مع بروكسل.

وألقت ماي الضوء على الطريقة التي تنوي اتباعها لحل المشكلة الرئيسية التي أثارت معارضة نواب حزبها وهي ترتيبات ما بعد الخروج بشأن الحدود بين المملكة المتحدة وإيرلندا، وذلك في مقال نشرته في صحيفة "صنداي تليغراف".ومنيت خطط ماي للخروج من الاتحاد الأوروبي بهزيمة برلمانية قاسية الشهر الماضي ونصحها نواب بالعودة إلى بروكسل للتفاوض من جديد على ترتيبات إيرلندا الشمالية.ورفض الاتحاد الأوروبي إعادة التفاوض على الحل المطروح للترتيب الخاص بإيرلندا الذي يضمن إبقاء الحدود بين بريطانيا وإيرلندا مفتوحة حال الإخفاق في التوصل لاتفاق تجاري طويل الأمد قبل نهاية الفترة الانتقالية.وقالت ماي في مقالها: "النواب قالوا إنهم إذا أدخلت تغييرات على الترتيب المتعلق بإيرلندا الشمالية سيساندون الاتفاق الذي توصلت إليه مع بروكسل لانسحابنا من الاتحاد الأوروبي"... "عندما أعود إلى بروكسل سأناضل من أجل بريطانيا وإيرلندا الشمالية.



وسأتسلح بتفويض وأفكار وعزم جدد على الاتفاق بشأن حل عملي يحقق الخروج الذي صوت الشعب البريطاني لصالحه".المصدر: رويترز

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ماي: سنسعى لحل "عملي" لكسر الجمود في مفاوضات بريكست) نشر أولاً على موقع (روسيا اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ماي: سنسعى لحل "عملي" لكسر الجمود في مفاوضات بريكست) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (روسيا اليوم).