البابا يصل إلى الإمارات في زيارة تاريخية

2019/02/04 | 01:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- ناس وصل البابا فرنسيس إلى دولة الإمارات العربية يوم الأحد ليصبح أول بابا للفاتيكان يزور شبه الجزيرة العربية وذلك بعد ساعات فقط من إعلان أقوى إدانة له حتى الآن للحرب في اليمن حيث تضطلع دولة الإمارات بدور عسكري بارز.وقبيل مغادرته متوجها إلى أبوظبي، قال البابا في عظته المعتادة يوم الأحد في مدينة الفاتيكان […]

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