لافتات رفاق علاء مشذوب أثناء التعزية في كربلاء: “ما نموت”

2019/02/04 | 01:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس تداول مثقفون وناشطون وصحفيون في محافظة كربلاء، الأحد صوراً لمشاركتهم في مراسيم تشييع الكاتب العراقي علاء مشذوب، والذي اغتيل أمام منزله برصاص مجهولين السبت الماضي.وتجمع حشد من المعزين خلف جنازة “مشذوب” (3 شباط 2019) والتي مرّت أمام مبنى نقابة المعلمين، ويقول أحد المعزين، ان “مقهى النقابة كان أحد الاماكن التي يرتادها […]

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