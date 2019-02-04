تقرير يرصد| الميليشيات الشيعية في حالة رعب من سياسة ترامب

2019/02/04 | 01:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد مراقبون على وجود حالة من الرعب العام والهلع في صفوف الميليشيات الشيعية داخل العراق.من جراء التحركات الامريكية المكثفة في العديد من المحافظات والمدن السنية.وقال المراقبون، إن خطوات واشنطن وتحركات القوات الأمريكية كانت مفاجئة لإيران تمامًا ولم تعمل حسابها.ولم يتهيأ لهذه العصابات أن تعاود القوات الأمريكية انتشارها بهذا الشكل في بغداد.

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