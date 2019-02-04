ترامب: تم تحديد موعد ومكان القمة الثانية مع كيم

2019/02/04 | 01:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تحدث الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، عن "فرص جيدة" للتوصل إلى اتفاقات في ملفي نزع السلاح النووي لكوريا الشمالية والعلاقات التجارية مع الصين.

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