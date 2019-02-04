نيفيل: لا يزال الوقت مبكراً لتعيين سولشار بشكل دائم

2019/02/04 | 01:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أحمد أباظة فيسبوك تويترأبدى جاري نيفيل نجم مانشستر يونايتد السابق اعتقاده أن الوقت لا يزال مبكراً على تعيين أولي جونار سولشار مدرباً دائماً للفريق.

وقال نيفيل لسكاي سبورتس:"أعتقد أنها خطوة مبكرة للغاية، إن سألتني في وقت تعيينه ما هي فرص حدوث ذلك كنت لأقول أنها 25%".



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وأضاف:"لقد مر بفترة مذهلة للغاية، لديه فرص أعلى في الوقت الحالي، ربما 50 أو 60%".

وأوضح:"لكن لدينا تشيلسي في كأس الاتحاد وباريس سان جيرمان في دوري الأبطال ثم ليفربول".

وتابع:"هناك تحديات في الأسابيع الخمسة أو الستة المقبلة، وأعتقد أنه بنهاية مارس وبداية ابريل سيكون الوقت المناسب لتحديد ما حققه أولي".

يذكر أن سولشار قد حقق 9 انتصارات وتعادل وحيد في أول 10 مباريات له كمدرب لمانشستر يونايتد.





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