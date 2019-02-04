2019/02/04 | 01:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- ناس ظهرت الفنانة شهيرة للمرة الاولى بعد خلع الحجاب بصحبة صديقتها الفنانة سهير رمزى، التى سبقتها بخلعه منذ عدة أشهر، ومصمم الأزياء العالمى هانى البحيرى، فى احتفالية خيرية بمناسبة “أعياد الحب”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الظهور الأول لشهيرة وسهير رمزي بدون “حجاب”) نشر أولاً على موقع (ناس نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الظهور الأول لشهيرة وسهير رمزي بدون “حجاب”) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ناس نيوز).