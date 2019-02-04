أردوغان: لايزال لدينا اتصال بدمشق

2019/02/04 | 01:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- ناس قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يوم الأحد إن بلاده تواصل الاتصال، على مستوى منخفض، مع الحكومة السورية حتى على الرغم من دعم أنقرة لمسلحي المعارضة الذين يحاربون منذ سنوات لإسقاط الرئيس بشار الأسد.ووصف أردوغان الأسد بأنه إرهابي وقال عدة مرات خلال الحرب الدائرة منذ ثماني سنوات بسوريا إنه يجب تنحي الأسد.[…]

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