2019/02/04 | 02:14
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. كوورة .. زاهر ميداني & مؤيد العجان - 2019/2/3) نشر أولاً على موقع (قناة الفرات) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: 7m0vG9JNwj8
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. كوورة .. زاهر ميداني & مؤيد العجان - 2019/2/3) نشر أولاً على موقع (قناة الفرات) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. كوورة .. زاهر ميداني & مؤيد العجان - 2019/2/3) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفرات).