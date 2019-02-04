الجيش الليبي يعلن مقتل القيادي بداعش الإرهابي جابر المسماري في درنة

2019/02/04 | 02:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الجيش الليبي مقتل إرهابي خطير في مدينة درنة إضافة إلى إرهابيين آخرين في العملية العسكرية الجارية ضد الخلايا النائمة في المدينة القديمة.

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