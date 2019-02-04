2019/02/04 | 02:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذر تقرير نشرته وسائل إعلام رسمية إيرانية، الأحد، من إفلاس الشركة الوطنية للنفط التي تمتلكها الحكومة، مشيرًا إلى أن “هناك ديون على الشركة الوطنية الإيرانية للنفط تقدر بنحو 50 مليار دولار”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بسبب العقوبات الأمريكية.. تقرير يحذر من إفلاس شركة النفط الإيرانية) نشر أولاً على موقع (بغداد بوست) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بسبب العقوبات الأمريكية.. تقرير يحذر من إفلاس شركة النفط الإيرانية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد بوست).