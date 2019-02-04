نتنياهو: إيران وميليشيا حزب الله يسيطران على حكومة لبنان

2019/02/04 | 02:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في تصريحات أدلى بها في مستهل جلسة الحكومة الأسبوعية التي عقدت صباح الأحد، أن حزب الله يسيطر على الحكومة اللبنانية.

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