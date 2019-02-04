مصدر أمني: إصابة 9 من الزوار الإيرانيين قرب أحد المراقد الشيعية شمال بغداد

2019/02/04 | 02:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مصدر أمني بمحافظة صلاح الدين، اليوم الأحد، بإصابة تسعة من الزوار الإيرانيين في هجوم جنوب شرق مدينة بلد 80/كيلومترا شمال بغداد.

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