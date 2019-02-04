زعيم المعارضة في فنزويلا يدعو الجيش إلى النأي عن الحكومة

2019/02/04 | 02:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا زعيم المعارضة في فنزويلا، خوان غوايدو، مزيدا من عناصر الجيش إلى النأي عن حكومة البلاد الاشتراكية بعد انشقاق جنرال بارز، فيما اقترح رئيس البلاد، نيكولاس مادورو، إجراء انتخابات تشريعية قد تطيح بمنافسه.

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