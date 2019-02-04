الموصل: معرض فني لتصوير وحشية داعش

2019/02/04 | 02:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- ناس غراب يقف على كتف امرأة وقد اشتعلت النار في شعر رأسها..هكذا عبر الفنان التشكيلي العراقي مروان فتحي بصورة مفعمة بالرموز عن الأحداث المروعة التي شهدتها مدينته، الموصل.وأدت ثلاث سنوات تحت اضطهاد وعنف تنظيم داعش، والحملة العسكرية التي انتهت بطرد التنظيم من الموصل في عام 2017، إلى دمار معظم المدينة الواقعة بشمال […]

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