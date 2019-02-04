بالصور.. الحشد الشعبي الطائفي ينشر عناصره في خانقين

2019/02/04 | 03:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت ممثلية خانقين انتشار عناصر ميليشيا الحشد الشعبي الطائفي في غرب قضاء خانقين شمال شرق ديالى.

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