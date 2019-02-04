ألعاب في الخفاء.. مبعوث بوتين الخاص في العراق بعد ساعات من تصريحات ترامب!

2019/02/04 | 03:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توجه ميخائيل بوغدانوف، نائب وزير الخارجية الروسي، المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إلى بغداد في زيارة عمل تستغرق يومين.

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