قرقاش: شتان بين دولة تستضيف البابا وشيخ الأزهر وأخرى تحتضن مفتي الإرهاب

2019/02/04 | 03:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عقد الدكتور أنور بن محمد قرقاش، وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، مقارنة بين استضافة الإمارات لقداسة البابا فرنسيس بابا الكنيسة الكاثوليكية، وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، واحتضان قطر ليوسف القرضاوي مفتي العنف والإرهاب في العالم.

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