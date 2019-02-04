2019/02/04 | 03:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أظهر تقرير حديث أن 57 بالمئة من سكان العالم لديهم اتصال بالإنترنت، وأن سكان جنوب شرق آسيا يمثلون الكتلة الأكبر على وجه الكرة الأرضية من حيث عدد ساعات استخدامهم للشبكة العنكبوتية، مقارنة بأي منطقة أخرى.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (في 2019.. العالم يقضي "1.2 مليار سنة" أمام الإنترنت) نشر أولاً على موقع (بغداد بوست) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (في 2019.. العالم يقضي "1.2 مليار سنة" أمام الإنترنت) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد بوست).