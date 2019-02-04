اندحار ميليشيا الحوثي.. الجيش اليمني يحقق تقدمًا جديدًا في صعدة وحجة

2019/02/04 | 04:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حققت قوات الجيش اليمني بإسناد مروحيات التحالف العربي، تقدماً جديداً في محافظتي صعدة وحجة شمالي البلاد، وسط خسائر في صفوف مليشيا الحوثي الانقلابية.

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