ارتفاع قتلى قصف جنوبي ليبيا والتبو تتهم حفتر بالتطهير العرقي

2019/02/04 | 05:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال مصدر طبي من مدينة مرزق جنوب غرب ليبيا إن عدد قتلى القصف الجوي الذي نفذته طائرات تابعة للواء الليبي المتقاعد خليفة

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