هجوم على حافلة تقل زوارا إيرانيين شمال بغداد

2019/02/04 | 06:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قتل إيراني وأصيب سبعة آخرون في تفجير استهدف مساء الأحد حافلة تقل زوارا إيرانيين شمال العاصمة العراقية بغداد.ونقلت وكالة أنباء الأناضول

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