مادورو يرفض المهلة الأوروبية للدعوة لانتخابات رئاسية

2019/02/04 | 06:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- ناس رفض الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو مهلة تنتهي ليل الأحد كانت حددتها دول أوروبية من أجل الدعوة لإجراء انتخابات رئاسية في فنزويلا، وإلا فإنها ستعترف بخصمه خوان غوايدو رئيسا بالوكالة.وخلال مقابلة مع محطة “لا سيكستا” التلفزيونية الاسبانية، وقال مادورو إنه لن يرضخ في مواجهة ضغوط” من يطالبون برحيله ويؤيدون رئيس البرلمان المعارض خوان […]

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