2019/02/04 | 07:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: bDp0gyYYTYA

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. غيوثي يريد يصير رئيس وزراء وامير يشرحله بالمنطق) نشر أولاً على موقع (قناة الفرات) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. غيوثي يريد يصير رئيس وزراء وامير يشرحله بالمنطق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفرات).