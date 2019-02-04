أردوغان: بعض الضالعين في قتل خاشقجي ربما تم التخلص منهم

2019/02/04 | 07:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- ناس افترض الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن بعض المتورطين في قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي قد تم التخلص منهم، متهما واشنطن بالتزام الصمت حيال القضية.وأكد أردوغان، في مقابلة أجرت معه فناة TRT الأحد، وجود فرضيات لدى أنقرى بأن مدبري قتل خاشقجي تم التخلص من بعضهم بطريقة أوبأخرى، مثلا عبر حوادث سير، حسبما […]

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