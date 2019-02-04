العثور على طائرة الأرجنتيني سالا 

2019/02/04 | 07:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- ناس أعلن المكتب البريطاني للتحقيقات في الحوادث الجوية الأحد لوكالة فرانس برس أنه تم العثور على الطائرة التي كانت تقل لاعب كرة القدم الأرجنتيني إيميليانو سالا وطيارها في طريقهما إلى العاصمة الويلزية كارديف.وقالت متحدثة باسم المكتب “بإمكاني التأكيد أنه تم العثور عليها” في حين تم القيام بعمليات بحث تحت الماء الأحد من أجل […]

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