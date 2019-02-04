باتريوتس يتوج بلقب سوبر بول للمرة السادسة في تاريخه

2019/02/04 | 07:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أحمد النفيليخرجت المباراة متوسطة المستوى إلى حد كبير وتعد من أقل المواجهات من حيث عدد النقاط المحققة في تاريخ السوبر بول وشهدت " Touchdown" وحيد وذلك بسبب التركيز الدفاعي التام الذي خاض به الفريقان المواجهة.واللقب هو السادس في تاريخ باتريوتس بعد أعوام (2001 – 2003 – 2004 – 2014 – 2016) فعادل بذلك رقم فريق بيتسبرغ ستيلرز المتوج ست مرات من قبل آخرها كان عام 2008.واللقب هو السادس أيضاً لأسطورة كرة القدم الأميركية وفريق باتريوتس توم برادي البالغ من العمر 41 عاماً، والذي أصبح أيقونة رياضية في الولايات المتحدة، وأضاف هذا اللقب مزيداً من الجدل حول موعد اعتزاله، حيث يرى الكثيرون أنه لازال في أوج مجده وعطائه.وقال برادي عقب التتويج كانت مباراة كبرى أنا فخور باللاعبين وبالمساندة وكأننا كنا في مدينتنا ومعقلنا وسنحتفل في أرضنا بهذا اللقب عند العودة .وكما توقع الجميع توج جوليان إيدلمان بلقب أفضل لاعب في المباراة تتويجاً له على ادائه مستواه المتميز وأثره الواضح في فوز باتريوتس بفضل محاولاته الهجومية القوية.باتريوتس يحمل الكأس السادسةسوبر بول 2019 (لحظة بلحظة)- باتريوتس يحسم اللقب رسمياً بعد تمكنه من تحقيق "Field goal" أحرز من خلالها 3 نقاط إضافية فأجهضت تماماً محاولات رامز الذي دخل اللقاء باحثاً عن اللقب الثاني في تاريخه بعد الأول الذي حققه عام 1999.- نيوإنغلاند باتريوتس يحرز أول "Touchdown" في اللقاء والنتيجة تصبح 10-3، برادي عمل بقوة لإنجاح هذه النقاط عندما أهدى رمية رائعة التقطها بنجاح غوستكوسكي ثم نجح سوني ميتشل في تحقيق النقاط الهامة.انطلاق الربع الأخير في المواجهة الكبرى التي غلب عليها الأداء الدفاعي من الفريقيننهاية الربع الثالث على وقع التعادل (3-3)- أخيراً رامز يتمكن من التعادل (3-3) عن طريق "Field goal" سددها غريغ زورلين مع اقتراب الربع الثالث من نهايته لتختلط الأوراق تماماً وتعود المباراة لنقطة الصفر.- رامز كان على أعتاب تحقيق الـ "Touchdown" الأول في اللقاء والتقدم (6-3) إلا أن تدخل دفاعي ناجح من جون ماكورتي أنقذ باتريوتس. - حتى الآن جوليان إيدلمان من باتريوتس مرشح بقوة ليكون أفضل لاعب في المباراة، إيدلمان البالغ من العمر 32 عاماً استلم الكرة من برادي 8 مرات وهو الأكثر ركضاً بالكرة حيث قطع مسافة 120 ياردة حتى الآن بمعدل بلغ 15 ياردة في كل مرة استلم فيها الكرة.

- مجدداً توم برادي يسعى للاختراق ولكن ماركوس بيتيرس لاعب رامز مارس هوايته في إفساد هجمات باتريوتس بنجاح باهر.- المباراة تتوقف بسبب إصابة لاعب باتريوتس باتريك تشونغ الذي غادر الملعب بعد وضع ضمادة على ذراعه.انطلاق الربع الثالثفريق مارون 5 يحيي حفل النسخة الـ53 من السوبر بول بين شوطي المواجهة الكبرى.نهاية الشوط الأولحتى الآن الثلاثي الأفضل في باتريوتس (إيدلمان - برادي - غوستكوسكي) حاولوا مضاعفة الفارق أو الحصول على أول "Touchdown" إلا أن قوة الـ"رامز" الدفاعية والتنظيم الجيد أفشلت تماماً جميع محاولات باتريوتس، في المقابل محاولات رامز الهجومية فشلت تماماً ومبكراً قبل أن تصل إلى مناطقة الخطورة في باتريوتس، الأفضل في رامز هو جاريد غوف مع 12 محاولة هجومية و5 مرات سجل خلالها التقاط ناجح للكرة، بينما أسطورة كرة القدم الأميركية توم برادي هو الأفضل في المباراة بشكل عام وليس باتريوتس فقط ب25 محاولة هجومية و15 التقاط ناجح للكرة.

- جاريد غوف لاعب لوس أنجلوس رامز حاول الانطلاق بهجمة سريعة وتسجيل أول "Touchdown" في المباراة إلا أن دفاع باتريوتس كان له بالمرصاد وتمكن من إبطال الهجمة .- ستيفن غوستكوسكي أخيراً يفتتح التسجيل ويحرز أول 3 نقاط في المباراة لباتريوتس من "Field goal" .

رقم هام سجله لاعب نيوإنغلاند باتريوتس ستيفن غوستكوسكي إذ أنه بذلك تمكن من تسجيل النقاط في جميع مواجهات السوبر بول الست التي خاضها خلال مسيرته,

انطلاق الربع الثانينهاية الربع الأول والفريقان يفشلان في تحقيق أي نقطةالدقيقة الأخيرة من الربع الأول - جوليان إيدلمان هو أفضل لاعبي باتريوتس الآن بمحاولاته الهجومية المستمرة وإحياءه لكثير من الهجمات ولكن بدون فائدة .الربع الأول يقترب من نهايته على وقع تعادل محبط بدون أي نقاط بين الفريقين، ساعد عليه التفوق الدفاعي لكليهما خاصة رامز الذي تمكن من إحباط محاولات برادي وسوني ميتشل في أكثر من مناسبة.

- ستيفن غوستكوسكي من باتريوتس فشل في تحقيق أول نقاط المباراة بعد أن أضاع أول "Field goal" يحصل عليها فريقه في المباراة. - كلا الفريقين فشلا في تحقيق أي نقطة حتى الآن ومدرب رامز شون ماكفاي يطلب الوقت المستقطع الأول. - توم برادي أسطورة باتريوتس يفشل في محاولته الهجومية الأولى.- الدقيقة الأولى انطلاق المواجهة 53 من السوبر بول انطلاق المواجهة الكبرى وعزف السلام الوطني الأميركي

قبل انطلاق المواجهة الكبرىسوبر بول 2019 – حان الموعد مع المواجهة المرتقبة بين لوس أنجلوس رامز ونيو إنغلاند باتريوتس على لقب النسخة الثالثة والخمسين من السوبر بول لتحديد بطل دوري كرة القدم الأميركية لعام 2018.ويدخل لوس أنجلوس رامز هذه المواجهة بوصفه بطلا للدوري الوطني لكرة القدم (NFC) عقب تغلبه على نيو أورليانز سينتس (26-23) في المواجهة التي أقيمت في ال20 من كانون الثاني/يناير الماضي، فيما يخوض العملاق نيوإنغلاند باتريوتس الصدام الكبير بعد تتويجه بلقب الدوري الأميركي لكرة القدم (AFC) بفوزه في المباراة النهائية على كانساس سيتي تشيفز (37-31) وذلك في اللقاء الذي أقيم في الحادي والعشرين من الشهر الماضي.حقائق هامة1.



مواجهة السوبر بول هي نهائي دوري كرة القدم الأميركي وهي تقام سنوياً في يوم الأحد الأول من شهر شباط/فبراير بتوقيت الولايات المتحدة.2.



مسابقة دوري كرة القدم الأميركية هي مسابقة تنقسم إلى قسمين القسم الأول: هو الدوري الوطني لكرة القدم (NFC)، والقسم الثاني هو الدوري الأميركي لكرة القدم (AFC)، كل قسم يتنافس فيه 16 فريقاً، وفي نهاية المسابقة يلتقي بطلا كل قسم في المواجهة النهائية التي تسمى بالـ "سوبر بول".3.



المباراة ستقام في إستاد مرسيديس بينز في مدينة أتلانتا عاصمة ولاية جورجيا.4.



سيقوم بإدارة المباراة الحكم الشهير جون باري وهو من مدينة ميتشيغان ويعمل كمستشار مالي، ويبلغ من العمر 54 عاماً وسبق له تحكيم نهائي السوبر بول عام 2012 علماً بأنه شارك كحكم مساعد في نهائي عام 2007.5.



فريق مارون 5 سيحيي حفل السوبر بول والذي سيقام في فترة الاستراحة خلال المواجهة علماً بأن العديد من الفنانين رفضوا إحياء الحفل تضامناً مع لاعب كرة القدم الأميركية كولن كوبرنيك الذي كان يلعب في فريق سان فرانسيسكو 49 (2011-2016) وقاد حملة لمقاطعة السلام الوطني الأميركي بالجلوس على ركبتيه احتجاجاً على عنف الشرطة تجاه المواطنين أصحاب البشرة السمراء والذي أودى بحياة عدد كبير منهم، ثم تم طرده من فريقه ولم ينضم إلى أي فريق آخر عقب ذلك.6.



يعد نيوإنغلاند باتريوتس هو أكثر الفرق ظهوراً في مواجهة السوبر بول ومواجهته أمام رامز ستكون الحادية عشرة في تاريخه علماً بأنه سبق له الفوز باللقب 5 مرات أعوام (2001 – 2003 – 2004 – 2014 – 2016) وخسره أعوام (1985- 1996 – 2007 – 2011 -2017).7 .



لوس أنجلوس رامز من جانبه تأهل لمواجهة السوبر بول 3 مرات سابقة والنسخة رقم 53 هي الرابعة له وسبق له الفوز مرة واحدة عام 1999 وخسر اللقب في مواجهتين عامي (1979- 2001).8.



إستاد مرسيديس بينز الذي سيحتضن المباراة افتتح في السادس والعشرين من آب/أغسطس عام 2017، وهو يتسع ل 77,430 متفرجاً وبلغت تكلفة انشاءه 1.6 مليار دولار أميركي، وعلى مدار تاريخه شهد حضور ما يقرب 4.3 مليون متفرجاً، ومنذ افتتاحه استضاف 38 مباراة في كرة القدم الأميركية و30 مباراة كرة قدم إضافة إلى 8 أحداث فنية أخرى.

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