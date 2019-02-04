أردوغان: ربما تم التخلص من بعض الضالعين في قتل خاشقجي

2019/02/04 | 08:14

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بغداد- العراق اليوم:

افترض الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن بعض المتورطين في قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي قد تم الت...





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