ماي: سنسعى لحل

2019/02/04 | 08:14

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بغداد- العراق اليوم:

كشفت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي أنها ستسعى لحل عملي لكسر حالة الجمود في برلمان بلادها ب...





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