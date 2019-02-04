الأردن: اتفاقنا مع العراق حول إعفاء السلع من الرسوم بدأ منذ 2017

2019/02/04 | 08:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أوضح وزير التجارة والصناعة الأردني طارق الحموري، اليوم الاثنين، طبيعة الاتفاق الذي جرى بين العراق والأردن والذي يقضي بتفعيل قرار إعفاء السلع الأردنية من الرسوم

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