2019/02/04 | 08:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفى العضو في الحشد الشعبي أيوب فالح "أبو عزرائيل"، ليل الأحد، تعرضه للاغتيال في بغداد، مبينا أن "شبيهه" هو من اغتيل شمالي العاصمة.

وقال "ابو عزرائيل"

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