ايفانوفسكي: الشرطة العسكرية الروسية توسع نطاق عملها في محافظة حلب

2019/02/04 | 08:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الانصار/..أعلن فلاديمير ايفانوفسكي قائد الشرطة العسكرية الروسية، أن دوريات الشرطة الروسية مستمرة في شمال شرقي منبج بمحافظة حلب، وأنها وسعت نطاق نشاطها ليشمل بلدة تل رفعت هناك.وقال في تصريحات صحافية: “نحن نعمل اليوم في تل رفعت، ومررنا عمليا عبر كل مراكز المراقبة ونقاط التفتيش والعبور.المهمة الرئيسية، حماية هذه المناطق ومراقبة الالتزام بنظام […]

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