فريقا الحسين والبحري يفتتحان الدور الخامس عشر من دوري كرة القدم

2019/02/04 | 08:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / الغد برس:

تنطلق منافسات الجولة الخامسة عشرة من الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم، اليوم الاثنين، بلقاء وحيد بين فريقي الحسين والبحري في ملعب الصناعة.

وتستكمل مباريات الجولة يوم الثلاثاء بخمس مباريات، حيث سيلتقي فريق أمانة بغداد فريق الشرطة في ملعب الاول، ويستضيف الحدود فريق النجف في ملعب التاجي، وفريق اربيل يستقبل في ملعبه فريق الميناء، وفريق الكرخ يشد رحاله الى الديوانية لمواجهة اصحاب الارض، وسيكون ملعب الشعب مسرحا للقاء القوة الجوية مع فريق نفط الوسط.

وتختتم الجولة يوم الاربعاء بأربع مواجهات، اذ يستضيف فريق نفط الجنوب فريق السماوة في ملعب الفيحاء، ويلتقي فريق الصناعات الكهربائية مع فريق الطلبة في ملعب التاجي، ويواجه فريق النفط فريق الكهرباء في ملعب الصناعة، في حين يستضيف فريق الزوراء فريق نفط ميسان في ملعب الشعب الدولي.

وتقام جميع المباريات في الساعة الثانية والنصف ظهرا، عدا المباراتين اللتين ستقامان على ملعب الشعب فتكونان عند الساعة الرابعة و45 دقيقة.

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