ريال مدريد يحقق انتصاره الرابع على التوالي في الدوري الإسباني

2019/02/04 | 08:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رووداو - أربيل

حقق فريق ريال مدريد، الأحد، انتصاره الرابع على التوالي في الموسم الحالي للدوري الإسباني لكرة القدم.وتغلب ريال مدريد على ضيفه ديبورتيفو ألافيس بثلاثية نظيفة في الجولة الثانية والعشرين للمسابقة المحلية.بهذا الفوز، ارتفع رصيد الريال إلى 42 نقطة في المركز الثالث، بينما تجمد رصيد ألافيس عند 32 نقطة في المركز السابع، ويتصدر برشلونة الترتيب برصيد 50 نقطة.نجح الملكي في إنهاء الشوط الأول لصالحه متقدماً بهدف دون رد سجله الفرنسي كريم بنزيما في الدقيقة 30.

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