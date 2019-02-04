محاولة لتهريب مسؤولي سومو خارج العراق، ونائب عن البصرة يدعو إلى منعهم مم السفر

2019/02/04 | 08:45

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بغداد- العراق اليوم:

كشف النائب عن محافظة البصرة، عدي عواد عن وجود محاولة لـ”تهريب” بعض المسؤولين المتهمين ...





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