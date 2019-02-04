افتتاح فرع لمصرف حكومي في البغدادي

2019/02/04 | 08:45

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بغداد- العراق اليوم:

أعلن مدير ناحية البغدادي بمحافظة الانبار شرحبيل العبيدي عن افتتاح مبنى لمصرف الرافدين للتعامل ...





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