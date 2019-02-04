2019/02/04 | 08:45
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
أعلن مدير ناحية البغدادي بمحافظة الانبار شرحبيل العبيدي عن افتتاح مبنى لمصرف الرافدين للتعامل ...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
افتتاح فرع لمصرف حكومي في البغدادي) نشر أولاً على موقع (العراق اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد- العراق اليوم:
أعلن مدير ناحية البغدادي بمحافظة الانبار شرحبيل العبيدي عن افتتاح مبنى لمصرف الرافدين للتعامل ...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
افتتاح فرع لمصرف حكومي في البغدادي) نشر أولاً على موقع (العراق اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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