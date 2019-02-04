زيارة مرتقبة للمبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى بغداد

2019/02/04 | 08:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف مصدر مطلع، اليوم الأثنين، بأن نائب وزير الخارجية الروسي، المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ميخائيل بوغدانوف، توجه اليوم إلى بغداد

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