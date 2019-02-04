الخارجية التركية: الغرب يحاولون التستر على قتل خاشقجي مقابل صفقات السلاح

2019/02/04 | 08:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، اليوم الأثنين، إن الدول الغربية التي تزعم الدفاع عن حقوق الإنسان، تحاول التستر على جريمة قتل الصحفي السعودي

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