2019/02/04 | 08:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..كشف مجلس محافظة البصرة، الاثنين، عن استحصال مساحة 250 دونم لغرض بناء مجمع سكني للمعلمين في المحافظة، مبيناً ان هناك مجموعة مشاريع سكنية لازالت قيد الانشاء في المحافظة بامكانها القضاء على ازمة السكن.وقال عضو مجلس المحافظة ناظم نمر في تصريح لـ /المعلومة/، ان “محافظة البصرة استحصلت جميع الموافقات الاصوالية لبناء مجمع سكني خاص […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مجلس البصرة يكشف عن مشروع سكني للمعلمين) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مجلس البصرة يكشف عن مشروع سكني للمعلمين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).