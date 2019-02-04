2019/02/04 | 08:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأنصار/… أكدت المقاومة الإسلامية كتائب حزب الله, الاثنين, أن القوات الأميركية بالعراق هي أهداف مشروعة للمقاومة العراقية, وفيما أشار إلى أن المقاومة تملك معلومات كاملة حول عديد القوات الأميركية وكيفية انتشارها ومهامها, لفت إلى أن واشنطن إذا قررت الاعتداء على سوريا وإيران من الأراضي العراقية سنقطع يدها.وقال الناطق العسكري باسم الكتائب جعفر الحسيني في […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص كتائب حزب الله: سنقطع يد أمريكا إذا فكّرت بالاعتداء على سوريا وإيران من العراق alansaar.

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