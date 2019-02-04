واسط تكشف عن نسب كبريت مرتفعة في السيول التي ضربتها

2019/02/04 | 08:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..كشفت محافظة واسط، الاثنين، عن وجود نسب كبريت مرتفعة في السيول التي قدمت اليها عبر ايران، مبينة ان مياه السيول تم توجيهها الى نهر دجلة عبر مجرى ام الجري.وقال نائب المحافظ سلام البطيخ في تصريح لـ /المعلومة/، ان “الدوائر البيئية والتابعة للموارد المائية اكدت وجود نسب كبريت مرتفعة في السيول القادمة من مرتفعات […]

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