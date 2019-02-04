بتهمة البغاء ، احكاما متباينة بالسجن لخمس نساء في ذي قار

2019/02/04 | 08:56

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لمحة مختصرة:

شبكة اخبار الناصرية:

اعلنت شرطة ذي قار عن صدور احكام متباينة بالسجن بحق خمس نساء بتهمة ممارسة البغاء في مدينة الناصرية .





شبكة اخبار الناصرية:اعلنت شرطة ذي قار عن صدور احكام متباينة بالسجن بحق خمس نساء بتهمة ممارسة البغاء في مدينة الناصرية .وذكر بيان للمكتب الاعلامي لقائد شرطة ذي قار حصلت شبكة اخبار الناصرية على نسخة منه اليوم ان محكمة جنايات ذي قار ادانت المتهمات الخمس بممارسة البغاء في الناصرية وفقا لاحكام المادة ‪234‬ لسنة ‪2001‬.واوضح ان المحكمة قضت بناء على ذلك بالسجن ‪15‬ عاما لاربع من المدانات ، والسجن لخمس سنوات وشهر لواحد منهن .

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