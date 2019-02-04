ادباء ذي قار تحيي مشروع الذاكرة الثقافية بطباعة ستة اصدارات جديدة

2019/02/04 | 08:56

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شبكة اخبار الناصرية:

اعلن اتحاد الادباء والكتاب في محافظة ذي قار عن طباعة ستة اصدارات جديدة لكتاب من المحافظة في اطار سعيها لاحياء مشروع الذاكرة الثقافية .





شبكة اخبار الناصرية:اعلن اتحاد الادباء والكتاب في محافظة ذي قار عن طباعة ستة اصدارات جديدة لكتاب من المحافظة في اطار سعيها لاحياء مشروع الذاكرة الثقافية .وقال نائب رئيس الاتحاد ياسر البراك لشبكة اخبار الناصرية ، ان الاتحاد وبدعم من مجلس المحافظة تبنى طباعة ستة اصدارات ادبية في النقد والمسرح والقصة والشعر لكتاب وادباء من ابناء المحافظة .واوضح ان طبع الكتب جاء في اطار احياء مشروع الذاكرة الثقافية للاتحاد والذي سبق وان تبنى في السنوات الماضية طباعة العديد من المؤلفات الادبية بدعم من عدد من منظمات المجتمع المدني .

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